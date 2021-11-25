Новое правительство Германии решило легализовать продажу каннабиса

CentralAsia (CA) - Коалиция Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии, формирующая новое правительство ФРГ, пришла к соглашению о легализации в стране каннабиса (марихуаны). Это следует из опубликованного ими коалиционного соглашения.

«Мы вводим контролируемую продажу каннабиса взрослым для потребления в лицензированных магазинах. Это позволяет контролировать качество, предотвращает появление в нем опасных веществ и гарантирует защиту несовершеннолетних (от потребления наркотика)», — говорится в соглашении.

Партии договорились, что через четыре года коалиционное правительство проведет оценку того, какой социальный эффект оказало принятие такого законодательства. Одновременно в Германии должны быть расширены механизмы по проверке на наркотики и снижению вреда от потребления каннабиса. Правила продажи алкоголя, табачной продукции и каннабиса должны ужесточаться, а принимаемые нормативные акты в этой сфере должны основываться на наиболее свежих научных исследованиях и согласовываться с мерами по охране здоровья.

Партии, вошедшие в коалицию, по отдельности ранее уже высказывались в поддержку подобных инициатив. Например, социал-демократическая партия (SPD), как отмечает Handelsblatt, в своем предвыборном манифесте указывала, что «запреты и криминализация не привели к сокращению потребления (каннабиса), они препятствуют эффективному предотвращению наркомании и защите несовершеннолетних и отвлекают огромные ресурсы судебной системы и полиции».

По оценкам Университета Дюссельдорфа, которые приводит немецкое издание Focus, годовое потребление каннабиса в Германии составляет 400 тонн. Экономист Юстус Хаукап, руководитель Дюссельдорфского института конкуренции, чьи оценки приводит Handelsblatt, полагает, что дополнительные налоговые поступления от легализации каннабиса ФРГ и прямого налога на его продажу могут составить €1,8 млрд, еще свыше миллиарда евро может составить рост налоговых поступлений по статьям, косвенно связанных с этой отраслью, например, от налога на продажи.

В январе 2017 года парламент Германии уже разрешил принимать марихуану тяжелобольным и страдающим неизлечимыми заболеваниями. Для урегулирования вопросов, связанных с медицинским употреблением наркотика, парламент создал специальное агентство. Оно контролирует выращивание, распределение и потребление лечебной марихуаны. Купить марихуану в аптеке пациенты могут по рецепту врача. Затраты на покупку марихуаны в лечебных целях пациенты смогут компенсировать за счет медицинских страховок.

По оценке экспертов Международного комитета ООН по контролю над наркотиками, каннабис — самый распространенный наркотик в Европе: на него приходится 38% всего рынка наркотиков в ЕС, который в 2013 году оценивался в €24 млрд.