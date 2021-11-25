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В России при взрыве на шахте пострадали более 40 человек

CentralAsia (CA) -  Более 40 человек пострадали в результате взрыва в вентиляционном штреке на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, Россия. Об этом ТАСС сообщили в Центре медицины катастроф Кузбасса.

«40 пострадавших в общей сложности, из них двое в тяжелом состоянии. Всех госпитализируют», — сообщили в центре.

Как уточнили РБК в МЧС, всего в шахте находились 287 горняков. Ведомство подтвердило эвакуацию 215 горняков, остальные все-еще поднимаются на поверхность. При этом в администрации шахты «Интерфаксу» сообщили, что местонахождение 49 горняков пока не установлено.

По словам источника «Интерфакса», пожар в кемеровской шахте начался со взрыва в вентиляционном штреке на глубине 250 м. «По предварительным данным, на первое место вышла версия неисправности оборудования и природные причины», — сказал собеседник агентства. В МЧС также подтвердили РБК факт задымления в вентиляционном штреке.

Источник ТАСС, в свою очередь, заявил, что взрыва на шахте не было, а причиной задымления на шахте стало возгорание угольной пыли.

О пожаре на шахте в Кузбассе источник ТАСС в экстренных службах и Telegram-канал «112» сообщили утром 25 ноября. Тогда сообщалось о сильном задымлении и 15 пострадавших горняках.

Как позднее передал источник «Интерфакса», два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии, еще трое в состоянии средней тяжести.

В администрации шахты «Интерфаксу» сообщили, что все пострадавшие отравились продуктами горения. «Кто-то меньше надышался, кто-то больше», — сказал собеседник агентства. Он также допустил, что пожар мог произойти из-за нарушения техники безопасности при проведении горных работ.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку «исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности».

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