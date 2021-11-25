Госдолг Таджикистана составляет более $3,2 млрд, - СМИ

- Таджикистан, экономика
- 13:37, 25 ноября 2021
- Просмотров: 205
CentralAsia (TJ) - Размер внешнего долга республики по итогам третьего квартала этого года, по данным министерства финансов страны составил $3 млрд 262,1 млн.
По данным источника «Авесты», в структуре внешнего долга свыше $3,1 млрд приходится непосредственно на государственный долг, который обеспечивает выполнение услуг правительства страны.
Объем долгов с государственной гарантией в структуре внешнего долга составляет около $111,4 млн.
Долг Национального банка Таджикистана перед Международным валютным фондом, который был привлечен для сохранения равновесия выплат, составляет $5,5 млн.
Согласно «Стратегии управления государственным долгом» соблюдается лимит номинального внешнего долга, то есть его размер не должен превышать 40% от ВВП. Сейчас республика приближается к пороговому уровню.
На обслуживание внешнего долга в первой половине этого года направлено $115,1 млн, в частности $77,4 млн – на погашение основного долга и $37,7 млн – на оплату процентов.
Главным кредитором Таджикистана по внешнему долгу остается Китай ($1,2 млрд), задолженности за счет размещения гособлигаций (евробондов) на международных финансовых рынках составляют $500 млн.
Также сравнительно высокие задолженности имеются перед Всемирным банком, Азиатским банком развития, Исламским банком развития и Международным валютным фондом.