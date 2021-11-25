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В Монголии итальянская компания выбрана для строительства водородной установки на НПЗ

CentralAsia (MNG) -  Водородная установка для первого нефтеперерабатывающего завода в Монголии будет оборудована технологией, лицензированной итальянской KT — Kinetics Technology.

Начался отбор лицензиаров технологии переработки, необходимой для НПЗ. Поскольку для некоторых процессов на нефтеперерабатывающем заводе потребуется водород, данная технология будет иметь важное значение для его работы.

В результате двухлетнего процесса выбора лицензиаров и проведения переговоров было решено использовать технологию, лицензированную итальянской компанией KT — Kinetics Technology. Имея филиалы в более чем 30 странах, компания владеет лицензиями на многие виды технологий и является представителем крупных компаний, работающих на мировом рынке нефти и газа, сообщает Mongol Refinery State Owned LLC.

НПЗ будет состоять из 12 основных объектов, в том числе семи объектов по переработке нефти. В настоящее время заключаются соглашения с выбранными компаниями-лицензиарами на висбрекинг и отделение серы рядом с водородной установкой.

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