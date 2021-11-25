В Ташкент из Юго-Западного Китая отправился специальный поезд с сычуаньским чаем

CentralAsia (UZ) - Специальный поезд со 1300 тоннами сычуаньского чайного листа стоимостью 4,1 миллиона долларов США 22 ноября выехал в Узбекистан из международного железнодорожного порта Чэнду провинции Сычуань, сообщает «Жэньминь жибао».

По данным издания, это второй по счету специальный поезд с сычуаньским чаем, отправившийся в Центральную Азию в этом году.

«Среди перевозимых грузов имеются 15 контейнеров сычуаньского чая Маофэн, который впервые поставлен на рынок Центральной Азии, - пишет газета. - Данный сорт чая производится на базе зеленого чая "Цзяцзян" — одной из первых национальных баз высококачественного развития сельскохозяйственной международной торговли, признанных Министерством сельского хозяйства и сельских дел КНР».

В октябре прошлого года по маршруту Хэбэй Гаои–Хоргос–Ташкент вышел первый регулярный международный грузовой поезд из 50 вагонов, загруженный медицинскими препаратами, велосипедами, автозапчастями, деталями для промышленного оборудования и другим грузом.