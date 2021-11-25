Узбекистан среди лидеров в СНГ по количеству электронных отходов на свалках - исследование ООН

CentralAsia (UZ) - В исследование специалистов ООН сообщается, что за последние десять лет на свалках стран СНГ стало почти в полтора раза больше электронных отходов – при том, что объемы ввозимой электроники практически не изменились. В переработку попадает лишь 3,2% этого мусора, говорится в результатах исследования.

"Ликвидация электронных отходов может принести экономике стран СНГ много пользы. К примеру, лишь за 2019 год на свалки попало более 10 тонн золота, полтонны редкоземельных металлов, миллион тонн железа, 85 тысяч тонн меди и 700 тонн кобальта. Стоимость всех этих материалов – более $2,6 млрд", – рассказал один из авторов исследования, ведущий научный сотрудник Университета ООН Кис Бальде.

К электронным отходам причисляют компоненты электронных устройств, которые попали на свалку после морального или физического устаревания. Как правило, в таких отходах остается относительно много золота, лития, кобальта и других элементов, запасы которых на Земле ограничены.

В ходе нового исследования Бальде и его коллеги изучили, как ситуация с электронными отходами обстоит в 11 странах СНГ и Грузии. Оказалось, что за прошедшие десять лет объемы ввозимой электроники почти не изменились, однако количество электронных отходов, которые ежегодно попадают на свалки в России и сопредельных государствах, выросло почти в 1,5 раза.

Большая их часть приходится на Россию, Украину, Казахстан и Узбекистан. В переработку попало лишь 3,2% от этого мусор, то есть около 79 тыс. тонн.

Ситуацию с переработкой подобных отходов осложняет и то, что далеко не во всех странах СНГ разработана нормативно-правовая база для подобного бизнеса. В частности, подобных норм нет в Армении, Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане.

«Система обращения с отходами уже существует, однако Узбекистан все еще находится в процессе разработки системы электронных отходов», - отмечается в документе.

В стране имеется около 100 организаций, которые занимаются обращением с отходами. Крупнейшее предприятие – ГУП «Махсустранс», действует в Ташкенте, столице страны.

По данным Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, в Узбекистане действует 183 предприятия по переработке твердых бытовых отходов с общей мощностью переработки 894 тысячи тонн в год.

В Узбекистане существует инфраструктура для сбора и обработки электронных отходов, но в настоящее время ее функции очень ограничены.

Сбор ртутьсодержащих ламп осуществляют организации по переработке отходов и магазины, в которых за возврат старого оборудования потребители также получают бонусы на покупку нового.

По данным Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, одной из основных проблем в Узбекистане являются отходы от использованных аккумуляторных батарей, которые обычно собирают вместе с твердыми бытовыми отходами и вывозят на существующие полигоны или свалки без каких-либо мер по защите окружающей среды. В этом вопросе для страны были бы очень полезны советы экспертов и исследования передового опыта. Раньше у жителей Узбекистана было немного способов избавиться от использованных батареек. Но в последнее время в сфере обращения с бытовыми отходами начались большие преобразования (Узбекистан присоединился к Базельской конвенции в 1995 году).

Бальде и его коллеги призывают власти стран СНГ ликвидировать подобные пробелы и создать условия, которые помогали бы наблюдениям за накоплением электронных отходов и их переработке. Благодаря этому можно будет одновременно и извлекать из подобных отходов все ценные материалы, и защитить природу от накопления ртути, кадмия и других токсичных веществ, применяемых при производстве электроники, подытожили ученые.