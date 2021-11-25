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ОАЭ могут получить контроль над аэропортом Кабула — СМИ

CentralAsia (CA) -  Объединенные Арабские Эмираты ведут переговоры с «Талибаном» по вопросу управления международным аэропортом Кабула, сообщили Reuters иностранные дипломаты, базирующиеся в регионе Персидского залива.

Официальные лица ОАЭ провели ряд переговоров с талибами в последние недели, чтобы обсудить управление аэропортом, который служит основными воздушными воротами в мир из Афганистана, не имеющего выхода к морю.

Источники, близкие к переговорам, заявили, что в момент прихода талибов к власти катарцы вместе с турками помогали управлять аэропортом, что сыграло важную роль в эвакуации людей из страны после вывода американских войск. Во время поддерживаемой США афганской республики аэропортом управляли с помощью ОАЭ. Сейчас Эмираты якобы пытаются вернуть себе контроль.

Сообщается, что «Талибан» еще не заключил официальную договоренность с Катаром по этому вопросу и запросил у ОАЭ финансовую помощь. Связано ли это с вопросом аэропорта - пока неизвестно. Кроме того, талибы несколько раз заявляли, что они против присутствия иностранных сил в стране.

На данный момент силы Катара охраняют периметр аэропорта, в то время как спецсилы «Талибана» патрулируют районы за его пределами.

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