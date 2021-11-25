В России за сутки зарегистрировано 33 796 случаев COVID-19

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 33 тыс. 796 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2340 (6,9%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 9 млн 468 тыс. 189 случаев (+0,36%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 222,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 561 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 852 тыс. 751 человек.