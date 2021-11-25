Под Ташкентом перекрыли русло реки Пскем для строительства новой ГЭС мощностью в 400 МВт. Фото

CentralAsia (UZ) - Пскемская гидроэлектростанция, которую возводят в 120 км от Ташкента, станет одним из крупнейших объектов подобного рода в Узбекистане.

Мощность Пскемской ГЭС составит 400 МВт, а вырабатывать она будет 950 млн кВт-часов электроэнергии в год. Ее плотина станет самой высокой в стране – 195 метров.

Как сообщает пресс-служба администрации столичной области, на церемонии, организованной совместно с информационной службой хокимията Ташкентской области и АО «Узбекгидроэнерго», принимают участие представители отрасли и более десятка иностранных экспертов.

На 2017-2021 год» планируется построить 5 крупных гидроэлектростанций на реке Пскем общей протяженностью 73 км, общей мощностью 1320 МВт и среднегодовой выработкой 3140 млн кВтч.

Одна из них - Пскемская ГЭС. Эта ГЭС является одним из крупнейших объектов, расположенный в 120 км к северо-востоку от Ташкента, на 45 км выше Чарвакского водохранилища.

Электрическая мощность ГЭС - 400 МВт. Это вторая по величине после Чарвакской ГЭС. ГЭС вырабатывает 950 миллионов кВт/ч электроэнергии в год и является наиболее востребованным источником электроэнергии.

Технико-экономическое обоснование использования гидроэнергетического потенциала реки Пскем было впервые разработано в 1987 году.

В пресс-службе отметили, что со стороны международной инжиниринговой компании Tractebel Engineering GmbH (Германия) была получена положительная оценка по техническим решениям, принятых в рамках инвестиционного проекта «Строительство Пскемской ГЭС на реке Пскем».

Пскемское водохранилище полностью вмещает 511,2 млн м3 воды, эффективный куб воды из него составляет 468,9 млн м3. Строительство этой ГЭС на реке Пскем обеспечит эффективное сбережение топливно-энергетических ресурсов нашей страны.

Мощность ГЭС позволит заменить 300 тысяч тонн условного топлива в год. Это может сэкономить 250 миллионов м3 природного газа.