За сутки в России от COVID-19 скончались 1238 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1238 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 92 и Санкт-Петербурге — 65.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 269 тыс. 057 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 9,4 млн, из них выздоровели — 8,1 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 852 тыс. 751 пациент.