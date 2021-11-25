экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в России от COVID-19 скончались 1238 человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1238 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 92 и Санкт-Петербурге — 65.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 269 тыс. 057 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 9,4 млн, из них выздоровели — 8,1 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 852 тыс. 751 пациент.

print
  • Метро Ташкента переходит с 1 декабря на транспортные карты
  • Вещество в запахе человеческого тела провоцирует агрессию у женщин, но уменьшает ее у мужчин, - исследование
  • Британские ученые предупредили о худшем, чем дельта, штамме коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com