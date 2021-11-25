При взрыве на шахте в России погибли девять человек

CentralAsia (CA) - Девять человек погибли при задымлении в результате взрыва на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

«В шахте находилось 285 горнорабочих. На поверхность вывели 237 человек. В шахте остаются 49 человек, на 15:05 девять из них обнаружены погибшими», — говорится в сообщении.

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, оставшиеся в шахте горняки предположительно находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет.

Цивилев добавил, что 43 пострадавших в результате происшествия были госпитализированы в Центр охраны здоровья шахтеров. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, уточнил он.

Глава региона добавил, что региональное правительство уже подготовило все программы по оказанию помощи. Их озвучат родственникам после того, как будут найдены все горняки.

Задымление на шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе региона произошло в 08:51 по местному времени на глубине 250 м. Сейчас работа в шахте приостановлена.

По факту задымления на угольной шахте управление Следственного комитета по региону возбудило дело по ч. 2 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сейчас продолжаются спасательные работы, на месте происшествия также работает следственная группа. К месту ЧП вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян. Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял на контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в происшествии на шахте.