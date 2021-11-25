В Узбекистан из России прибыл первый поезд «Агроэкспресс»

CentralAsia (UZ) - В среду, 24 ноября, первый поезд «Агроэкспресс» прибыл из России в Узбекистан. Церемония встречи поезда состоялась на вокзале «Ташкент-Центральный», сообщает пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

В Ташкенте прошла церемония встречи по случаю прибытия пилотных рефрижераторных контейнеров «Агроэкспресс», отправленных из России.

Проект «Агроэкспресс» реализован в рамках расширения двустороннего сотрудничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерации, в целях развития логистических коридоров.

Данный проект синтегрировал работу железных дорог Узбекистана, Казахстана и России. отметили в пресс-службе. Прибывший груз проследовал в рефрижераторных контейнерах от станции погрузки ЦНА (Юго-Восточная железная дорога РФ) до станции Сергели (АО «Узбекистон темир йуллари») транзитом через Казахстан.

— Запуск пилотной контейнерной партии агропромышленного комплекса дал возможность протестировать прохождение границ и таможенных процедур, качество сохранности грузов в пути следования и показал возможности упрощения и улучшения процесса доставки грузов к следующим запуску, — говорит первый заместитель начальника Главного управления развития логистики и цифровизации АО «Узбекистон темир йуллари» Рустам Мухамедов.

«Агроэкспресс» – это практическое осуществление развития взаимной торговли между Республикой Узбекистан и Российской Федерации, наращивание экспортного потенциала и увеличение грузооборота между странами.

Теперь все грузовладельцы получили новые возможности в использовании «Агроэкспресса» при осуществлении перевозок продукции агропромышленного комплекса.