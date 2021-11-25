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В Узбекистане откроются таможенные представительства России

CentralAsia (UZ) -  Представительства таможенных служб России отроются в Узбекистане согласно предложению правительства России. Соответствующее распоряжение президента России опубликовано 24 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об открытии представительств таможенных служб Российской Федерации и Республики Узбекистан», — отмечается в документе.

Федеральной таможенной службе России поручено провести переговоры с Узбекистаном и подписать от имени правительства РФ указанное соглашение.

19 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил визит в Москву. По итогам визита было подписано 39 документов. Среди подписанных документов также есть соглашение об упрощенном таможенном коридоре между странами.

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