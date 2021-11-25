Российский «Лукойл» добыл в Узбекистане 100 млрд кубометров газа

CentralAsia (UZ) - Российская нефтяная компания «Лукойл» достигла добычи 100 млрд куб. м газа на проектах в Узбекистане, сообщает Агентство нефтегазовой информации.

Накопленная добыча природного газа на проектах, реализуемых «Лукойлом»в Узбекистане с 2004 года, достигла 100 млрд кубометров.

Отмечается, что основной объем (более 70%) добыт на участке Кандым-Хаузак-Шады в Бухарской области. В 2008 году Хаузак-Шады вышел на проектный уровень добычи - 4 млрд кубометров газа в год. В 2017 году компания ввела в эксплуатацию Кандымский газоперерабатывающий комплекс производительностью 8,1 млрд кубометров газа в год, рассчитанный на переработку сероводородсодержащего газа, получения очищенного природного газа, стабильного газового конденсата и комовой серы.

«Лукойл» осуществляет деятельность на территории Республики Узбекистан в рамках двух соглашений о разделе продукции (СРП) на проектах «Кандым-Хаузак-Шады» и «Юго-Западный Гиссар». Компания ведёт разработку и обустройство скважин, добычу, очистку и переработку природного газа до товарного ви​да. Весь объем газа, добываемый « Лукойлом »на территории страны, востребован как на внутреннем, так и на международном рынках