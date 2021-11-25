экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Сына Каддафи исключили из кандидатов на пост президента Ливии

CentralAsia (CA) -  Высшая национальная избирательная комиссия Ливии постановила, что Сейф аль-Ислам Каддафи, второй сын убитого боевиками 10 лет назад лидера Ливии Муамара Каддафи, не имеет права участвовать в запланированных на декабрь президентских выборах, передает Deutsche Welle.

Согласно заявлению комиссии, Сеиф Каддафи был дисквалифицирован из-за судимости. В 2015 году он был признан виновным и заочно приговорен к смертной казни за военные преступления, совершенные во время жестокого восстания в 2011 году, которое в итоге закончилось публичным линчеванием его отца. Каддафи настаивает на своей невиновности. Он также разыскивается Международным уголовным судом, который хочет, чтобы его судили за преступления против человечности.

В издании отметили, что Каддафи является одним из 25 кандидатов, которые были исключены из процесса, однако все еще могут обжаловать это решение. Среди других исключенных - экс-премьер Ливии Али Зейдан и бывший глава Всеобщего национального конгресса Нури Абусахман. Следует отметить, что на официальном сайте избирательной комиссии нет информации об отстранении кого-то из кандидатов.

Сейф аль-Ислам - один из наиболее преданных соратников своего отца. Он находился в ливийской тюрьме до июля 2017 года. Прокурор Международного уголовного суда после новостей об освобождении Сейф аль-Ислама Каддафи вновь призвал арестовать его. В отношении него действует ордер на арест, выданный МУС еще в 2011 году.

Сын Каддафи подал документы на участие в президентских выборах в Ливии 14 ноября.

print
  • Китай импортировал газ из Узбекистана на $601 млн, Узбекистан указал на $4,5 млн меньше
  • Пыль и метан затуманили небо Центральной Азии
  • В Казахстане объявили штормовое предупреждение


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com