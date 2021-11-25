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Российский блогер Илья Варламов снял двухчасовой фильм об автократии Бердымухамедова и туркменских активистах

CentralAsia (TM) -  24 ноября известный российский блогер Илья Варламов опубликовал фильм о Туркменистане из цикла «30 лет без СССР», посвященный нынешней ситуации в бывших республиках Советского Союза.

В двухчасовом фильме рассказывается об истории независимого Туркменистана, авторитарных режимах Сапармурата Ниязова и Гурбангулы Бердымухамедова, проблемах жителей страны и туркменских активистах, которых власти страны преследуют даже за рубежом.

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