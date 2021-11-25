Российский блогер Илья Варламов снял двухчасовой фильм об автократии Бердымухамедова и туркменских активистах

CentralAsia (TM) - 24 ноября известный российский блогер Илья Варламов опубликовал фильм о Туркменистане из цикла «30 лет без СССР», посвященный нынешней ситуации в бывших республиках Советского Союза.

В двухчасовом фильме рассказывается об истории независимого Туркменистана, авторитарных режимах Сапармурата Ниязова и Гурбангулы Бердымухамедова, проблемах жителей страны и туркменских активистах, которых власти страны преследуют даже за рубежом.