В Казахстане объявили штормовое предупреждение

CentralAsia (KZ) - В 13 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает пресс-служба МЧС.

По данным «Казгидромета», 25 ноября в Нур-Султане и Шымкенте ветер 15-20, порывы 23 метра в секунду.

На юго-востоке Акмолинской области низовая метель, гололед, ветер на востоке области, порывы 15-20 метров в секунду.

25 ноября на юге Актюбинской области гололед.

В северной половине Восточно-Казахстанской области днем сильные осадки (дождь, снег), низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер на севере, западе области 15-20, порывы 25 метров в секунду.

25-26 ноября на северо-востоке и в горных, предгорных районах Жамбылской области сильные осадки (дождь с переходом в снег). 26-27 ноября на севере области и в горных, предгорных районах туман, гололед. Ветер на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах 15-20 метров в секунду, 25-27 ноября порывы 23-28 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области ветер на севере, северо-западе области, порывы 15-20 метров в секунду.

25 ноября на западе, севере, востоке Карагандинской области низовая метель, гололед, на юге области туман. Ветер на востоке, в центре области 15-20, порывы 23 метра в секунду.

На юге, востоке Костанайской области туман, гололед.

25 ноября на севере Кызылординской области гололед, ветер на севере и в центре области 15-20 метров в секунду.

На севере, северо-востоке Мангистауской области гололед, туман. Ветер на западе области, порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Павлодарской области гололед, низовая метель. Ветер на юге, востоке области 15-20 метров в секунду.

25 ноября на севере, западе Туркестанской области пыльная буря. Ветер 15-20, в горных районах порывы 23-28 метров в секунду.

«В связи с выпадением осадков и заморозками образуется гололед. Вследствие чего увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий, а также получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. Гражданам в гололед рекомендуется носить обувь с нескользящей подошвой. Будьте осторожны!

Министерство по чрезвычайным ситуациям рекомендует водителям при движении на дорогах быть осмотрительными, держать низкую скорость и соблюдать осторожность. Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе дороги, не следует торопиться или бежать.

Призываем граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности», - заявили в МЧС.

Ранее синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на 25, 26 и 27 ноября. Согласно прогнозу, за циклоном, принесшим осадки, порывистый ветер и комфортную температуру воздуха, в ближайшие дни в Казахстан придет холодный антициклон. Он вызовет прекращение осадков и быстрое понижение температуры воздуха.

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