Спасатели прервали операцию на шахте в России из-за угрозы взрыва

CentralAsia (CA) - Спасатели вынуждено покинули шахту в Кемеровской области, где утром 25 ноября произошло задымление, из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию региона, а также источник ТАСС.

«Срочно выводят всех горноспасателей из шахты, концентрация газа может спровоцировать взрыв», — приводит слова собеседника «Интерфакс».

Позднее о приостановке спасательной операции сообщило со ссылкой на экстренные службы и «РИА Новости». «В связи с угрозой взрыва поисково-спасательные работы временно приостановлены», — сказал собеседник агентства.

Ранее врио министра МЧС Александр Чуприян сообщил РБК, что для того, чтобы добраться до оставшихся в шахте горняков спасателям нужно пройти в задымленной зоне 7–8 км по выработкам. «Это разветвленная сеть, и вот сейчас 11 отделений этим занимаются, к сожалению, находят уже тела», — добавил Чуприян.

Задымление в угольной шахте «Листвяжная» произошло утром 25 ноября на глубине 250 метров. Работа в шахте, в которой в тот момент находилось 285 горнорабочих, была приостановлена. На поверхность вывели 239 человек, из оставшихся под землей 46 горняков 10 погибли, сообщала пресс-служба администрации Кемеровской области. Позднее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил об одиннадцатом погибшем.

Шахта Листвяжная ведет добычу угля на Егозово-Красноярском месторождении в Беловском районе Кузбасса. Производственная мощность шахты составляет 5,2 млн т угля в год, говорится на сайте ее владельца — «СДС-Угля». Ее выручка в 2020 году составила 9,4 млрд руб. (снижение на 11% к предыдущему году), а чистая прибыль — 837 млн руб. (падение на 82%). Шахту «СДС-Уголь» купил у компании «Белон» в январе 2011 года за $300 млн. «СДС-Уголь» Михаила Федяева занимает третье место по добыче угля в России и входит в тройку крупнейших российских экспортеров угля. В июле Ростехнадзор отмечал «состояние промышленной безопасности на предприятиях АО ХК «СДС-Уголь», на которых в течение двух лет не было зафиксировано ни одного учетного события».