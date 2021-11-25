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В Узбекистане мужчину, откусившему жене нос, осудили на 3 года

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане мужчина поссорился с женой в доме своего тестя и откусил ей нос. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 1 месяц, сообщает издание Qalampir.

Инцидент произошел в Булакбашинском районе Андижанской области.

Как сообщается, злоумышленник убежал с места происшествия. Согласно сведениям судебно-медицинской экспертизы и медиков пострадавшей требуется операция для восстановления носа.

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