Узбекистан и ЕС обсудили вопросы расширения сотрудничества

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 25 ноября в Ташкенте провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

«В ходе беседы обсуждены основные направления сотрудничества между Узбекистаном и ЕС в сферах, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны приветствовали «плодотворные итоги 16-го заседания Совета сотрудничества «Республика Узбекистан — Европейский союз» и 17-ой министерской встречи в формате «Европейский союз — Центральная Азия», а также двусторонних переговоров, состоявшихся в рамках данных мероприятий».

Отдельное внимание было уделено вопросам, связанным с переговорным процессом по проекту Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС. Кроме того, проанализированы ход реализации совместных региональных программ и инициатив, предусмотренных в принятой в июне 2019 года Стратегии ЕС по Туркестану.

«Состоялся обмен мнениями по графику предстоящих контактов», — говорится в сообщении.