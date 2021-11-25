Нацгвардии Узбекистана и Таджикистана договорились о сотрудничестве

CentralAsia (UZ) - В среду, 24 ноября, делегация Национальной гвардии Таджикистана во главе с командующим гвардии генерал-лейтенантом Бободжоном Джамолзода впервые посетила Узбекистан с официальным визитом.

В центральном аппарате состоялась торжественная встреча с командующим Национальной гвардией Узбекистана, генерал–майором Рустамом Джураевым.

Во время встречи стороны обсудили вопросы развития и укрепления двустороннего взаимодействия. По итогам был подписан двусторонний план практического сотрудничества на 2022 год.

В соответствии с документом, планируется организовать совместные мероприятия в сфере подготовки кадров, повышения их боевой и физической подготовки.

Также запланирован обмен опытом по всем направлениям служебной деятельности.