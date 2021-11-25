Ученые выявили продукт, который способен снижать уровень сахара в крови на 35%

CentralAsia (CA) - Чтобы держать диабет под контролем и избежать множества связанных с ним рисков, необходимо как можно раньше принять все необходимые меры. В сочетании с физической нагрузкой правильное питание является наилучшей профилактикой диабета. И есть один продукт, который может существенно в этом помочь, пишет Daily Express.

Диабет — это состояние, когда организм человека не способен вырабатывать инсулин — гормон, который забирает сахар из крови и переносит его в клетки, где он используется в качестве источника энергии. При диабете уровень сахара в крови повышается настолько сильно, что это оказывает разрушительное влияние на все системы и органы, если не предпринимать никаких мер. К счастью, есть продукты, которые помогают бороться с этим состоянием, существенно снижая уровень глюкозы в крови, если употреблять их в пищу регулярно.

Для профилактики диабета крайне важно следить за уровнем сахара в крови, и в этом вам могут помочь семена тыквы.

По данным американской организации Healthline, семена тыквы богаты углеводами, которые называются полисахаридами, и в ходе прошлых исследований ученым удалось подтвердить, что они оказывают выраженное воздействие на процесс регулирования уровня глюкозы в крови.

«Лечение с использованием экстрактов и порошка тыквенных семян продемонстрировало высокую эффективность в снижении уровня сахара крови как у людей, так и у животных, — сообщила эта организация. — Тыквенные семена очень питательны и богаты мощными антиоксидантами». В тыквенных семечках также содержится большое количество белка и жира, которые тоже помогают снижать уровень сахара в крови после еды.

Согласно результатам исследования 2018 года, употребление всего 60 граммов тыквенных семечек снижает уровень сахара в крови после еды на 35% по сравнению с контрольной группой. Ученые пришли к выводу: «Семена тыквы демонстрируют потенциал гипогликемического продукта, который теперь необходимо подтвердить в ходе долгосрочных исследований».

Некоторые эксперты считают, что это может объясняться воздействием магния: исследования показывают, что у людей, чей рацион питания богат магнием, риск развития диабета ниже. «Результаты наших исследований указывают на наличие видимой обратной связи между количеством употребляемого магния и риском развития диабета. Это исследование подкрепляет рекомендации диетологов, которые советуют чаще употреблять продукты, богатые магнием, такие как цельнозерновые, орехи и зеленые листовые овощи», — написали авторы одного исследования, чьи выводы были опубликованы в журнале Diabetes Care.

В семенах тыквы содержится множество других питательных веществ, и они помогают стабилизировать уровень сахара в крови. Семена тыквы также богаты клетчаткой, которая способствует замедлению процесса усвоения сахара в организме, предотвращая его резкие скачки. Именно поэтому врачи часто рекомендуют есть семена тыквы для того, чтобы стабилизировать показатели глюкозы, что особенно важно для людей, страдающих диабетом.

Кроме того, содержащийся в них витамин Е и каротиноиды способствуют уменьшению воспаления, которое является характерным признаком множества заболеваний, включая диабет. Наличие такого количества разнообразных питательных веществ в семенах тыквы позволяет говорить о пользе других продуктов, изготовленных из тыквы, для сохранения здоровья сердца.

Доказано, что и тыквенные семечки, и тыквенное масло помогают снижать уровень холестерина и держать гипертонию под контролем. По данным Mayo Clinic, нормальный уровень сахара в крови должен быть ниже 140 миллиграммов на децилитр: «Показатели более 200 миллиграммов на децилитр спустя два часа после еды свидетельствует о диабете. Показатели в границах 140-199 миллиграммов на децилитр указывают на преддиабетическое состояние».

На ранних этапах это состояние еще можно скорректировать. Если отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом, это повысит шансы на то, что вы сможете держать уровень глюкозы в крови под контролем. Физическая нагрузка тоже оказывает долгосрочное благотворное воздействие на показатели сахара в крови, позволяя поддерживать его нормальный уровень в течение всего дня.