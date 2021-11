Премьер-министр Монголии принял государственного министра Индии с визитом

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ провел встречу с Государственным министром иностранных дел Республики Индия Раджкумаром Ранжаном Сингхом.

Премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ подчеркнул, что двусторонние отношения и сотрудничество неуклонно развиваются, выразив удовлетворение тем, что две страны поддерживают друг друга и работают вместе в трудное время пандемии Covid-19.

Стороны подробно обсудили прогресс, достигнутый к настоящему времени в проекте нефтепереработки - символа стратегического партнерства между Монголией и Индией — и экспорт некоторых продуктов горнодобывающей промышленности, таких как коксующийся уголь, в Индию.

Премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ обрисовал в общих чертах проекты, которые должны быть реализованы в рамках политики возрождения, в том числе по улучшению пропускной способности пограничных пунктов, транспортно-логистической инфраструктуры и энергетики, подчеркнув, что индийская сторона приветствует сотрудничество по проектам.

В ходе встречи отметили, что командный центр штаб-квартиры Главного управление по охране границ Монголии, модернизированный за счет гранта в размере 1,2 миллиона долларов США от правительства Индии, был проинспектирован д-ром Раджкумаром Ранжаном Сингхом.

Как государственный министр образования г-н Раджкумар Ранджан Сингх заявил, что он привержен дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в сфере образования.

Премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ сказал, что ценит то, что большое количество монгольской молодежи получили образование в Индии по стипендиям правительства Индии, и проявил интерес к продолжению стипендиальной программы в секторе информационных технологий в рамках цели правительства Монголии стать «Цифровой нации».

Государственный министр иностранных дел д-р Р. Р. Сингх встретился и пообщался с небольшой, но энергичной индийской общиной в Монголии.

Д-р Р. Р. Сингх Государственный министр иностранных дел посетил монастырь Гандантэгчинлин и стал свидетелем подписания Меморандума о взаимопонимании по оцифровке 1 миллиона буддийских рукописей Хамба Номун Ханом.

Государственный министр иностранных дел д-р Р. Р. Сингх провел продуктивные встречи с министром иностранных дел Монголии г-жой Батцэцэг и заместителем министра иностранных дел г-ном Мөнхжином в первый день своего официального визита.

Государственный министр иностранных дел д-р Р. Р. Сингх вместе с министром образования Монголии рассмотрели ход строительства ABV Center of Excellence in IT, создаваемого в рамках LoC в размере 20 миллионов долларов США из Индии.

