CentralAsia (MNG) - Сегодня, 26 ноября день независимости Монголии. 97 лет назад Монголия ратифицировала свою первую Конституцию и провозгласила независимость страны.

Монголия имела дипломатические отношения только с Советским Союзом в 1924 году, а по данным на 2019 год установлены дипломатические отношения с 195 странами.

Ровно 97 лет назад Монгольская Народная Республика была провозглашена Великим Народным Хуралом, то есть парламентом, и была принята первая Конституция нового государства. Это был переломный момент в политической жизни Монголии, которая, сменив монархию, перешла к республиканской форме правления.

Вплоть до 1990 года в Монголии существовал коммунистический режим. В 1992 году страна отказалась от социализма и перешла на республиканскую форму правления. Но день провозглашения республики остался праздничным.

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