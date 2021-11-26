экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Сегодня, 26 ноября день независимости Монголии

CentralAsia (MNG) -  Сегодня, 26 ноября день независимости Монголии. 97 лет назад Монголия ратифицировала свою первую Конституцию и провозгласила независимость страны.

Монголия имела дипломатические отношения только с Советским Союзом в 1924 году, а по данным на 2019 год установлены дипломатические отношения с 195 странами.

Ровно 97 лет назад Монгольская Народная Республика была провозглашена Великим Народным Хуралом, то есть парламентом, и была принята первая Конституция нового государства. Это был переломный момент в политической жизни Монголии, которая, сменив монархию, перешла к республиканской форме правления.

Вплоть до 1990 года в Монголии существовал коммунистический режим. В 1992 году страна отказалась от социализма и перешла на республиканскую форму правления. Но день провозглашения республики остался праздничным.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Два новых китайских препарата от коронавируса испытают в Узбекистане, - СМИ
  • В России зарегистрировали вакцину от коронавируса для подростков
  • Под Ташкентом перекрыли русло реки Пскем для строительства новой ГЭС мощностью в 400 МВт. Фото


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com