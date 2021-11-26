Эксперт ООН по правам для оценки насилия в отношении женщин посетит Монголию

CentralAsia (MNG) - Специальный докладчик ООН по вопросу о насилии в отношении женщин Реем Алсалем посетит Монголию с 29 ноября по 8 декабря 2021 года.

«Во время моего визита я рассмотрю выполнение международных обязательств и правовых, институциональных и политических рамок, созданных для предотвращения и искоренения насилия в отношении женщин», - сказала Алсалем.

Она также изучит реакцию на конкретные проявления насилия в отношении женщин, такие как торговля женщинами и девочками, насилие в отношении женщин-беженцев и женщин-мигрантов, женщин и девочек, которым угрожает безгражданство, и убийство женщин.

«Я рассчитываю на продуктивную и содержательную дискуссию с государственными должностными лицами на национальном и местном уровнях, представителями гражданского общества и другими сторонами о прогрессе, достигнутом в защите женщин и девочек от гендерного насилия, а также о нерешенных проблемах в этом отношении», - сказала она. «Конечно, я также обязательно встречусь с женщинами и девушками, которые должны быть в центре всех этих усилий», - добавила она.

В ходе 10-дневного визита Специальный докладчик посетит приюты для женщин, центры комплексного обслуживания и центр содержания под стражей для женщин, а также встретится с жертвами насилия. Помимо столицы Улан-Батора, эксперт посетит Даланзадгад в аймаке Өмнөговь.

Специальный докладчик проведет пресс-конференцию, на которой поделится предварительными выводами своего визита, в среду, 8 декабря, в 12:00 по местному времени в Улан-Баторе, в аудитории ООН. Доступ будет ограничен для СМИ и в соответствии с местным законодательством о COVID-19.

22 ноября посол и постоянный представитель Монголии при международных организациях в Женеве Л. Пурэвсурэн провел встречу со Специальным докладчиком ООН по вопросу о насилии в отношении женщин г-жой Рим Алсалем.

Г-жа Рим Алсалем (Иордания) была назначена Советом ООН по правам человека в июле 2021 года Специальным докладчиком по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях, чтобы рекомендовать меры, пути и средства на национальном, региональном и международном уровнях для устранения насилие в отношении женщин и его причины, а также для устранения его последствий. Она является независимым консультантом по гендерным вопросам, правам беженцев и мигрантов, правосудию переходного периода и гуманитарному реагированию. Она имеет степень магистра международных отношений Американского университета в Каире, Египет (2001 г.) и степень магистра права прав человека Оксфордского университета, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (2003 г.).

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