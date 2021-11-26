Глобальная экспансия продолжается, поскольку Монголия становится полноправным членом World Rugby

CentralAsia (MNG) - Всемирный совет по регби одобрил рекомендацию Исполнительного и Регионального комитетов о повышении статуса Монгольского союза по регби (Mongolian Rugby Football Union - MRFU) до статуса полноправного члена, продолжая глобальное расширение этого вида спорта, насчитывающего 128 членов в шести регионах.

MRFU был основан в 2003 году по инициативе одного из известных борцов Монголии, г-на Цэрэнпунцага Цэдэндамба, который в настоящее время является членом парламента Монголии. Профсоюз стал ассоциированным членом международной федерации в ноябре 2004 года и теперь отвечает необходимым критериям управления для получения статуса полноправного члена World Rugby.

Монгольское регби, начавшееся со случайных социальных матчей между местными жителями и эмигрантами, превратилось в один из самых захватывающих новых командных видов спорта в стране.

В стране, где температура может колебаться от -35 до +35 градусов в течение года, а столица Улан-Батор является самой холодной столицей в мире, развитие командных видов спорта на открытом воздухе — сложная и уникальная задача.

В то время как спортивная культура Монголии в основном основана на индивидуальных видах спорта, таких как борьба, дзюдо, бокс, стрельба из лука и другие, монгольские командные виды спорта начинают процветать и добиваться успеха благодаря расширенному доступу к объектам и инфраструктуре.

За последние годы MRFU добился множества успехов, выиграв четвертый дивизион чемпионата Азии по регби в 2014 году и заняв четвертое место в турнире Asia Sevens Trophy 2019 года. Регби включен в спортивную программу Вооруженных сил Монголии с 2018 года.

В настоящее время MRFU проводит успешные и конкурентоспособные турниры по возрастным категориям и национальные чемпионаты, которые привлекают молодых и начинающих игроков, в то время как программа World Rugby «Get Into Rugby» также смогла привлечь новых игроков в регби с более чем 7000 участников к 2016 году.

В профсоюзе действует Программа развития женского регби на 2021–2025 годы, которая направлена на удвоение числа женщин-игроков и тренеров в течение следующих четырех лет. В 2021 году уроки регби начали пилотироваться в школах с целью включения регби в учебную программу по физкультуре в средней школе в среднесрочной перспективе.

MRFU в настоящее время работает над поддержанием уровня роста и охватом более широких слоев населения в сельских районах страны. Несмотря на суровые климатические условия, для монголов регби хорошо подходит благодаря образу жизни людей и увлечению физическими видами спорта, такими как борьба.

Чемпионат мира по регби 2019 года, проходивший в Японии и первый из проведенных в Азии, побил рекорды вовлеченности болельщиков и повысил популярность регби на самом молодом и густонаселенном континенте мира. Вслед за Олимпийскими играми 2020 года в Токио яркое внимание привлекли азиатские регби, и капитан Японии Майкл Лейтч был впечатлен своим визитом в Монголию перед RWC 2019: «Я считаю, что, имея спортивный и исторический опыт, монголы могут стать великими спортсменами в регби, - сказал Лейтч.

Председатель World Rugby сэр Билл Бомонт сказал: «Мы рады приветствовать сегодня Монгольскую федерацию футбола по регби в статусе полноправного члена. Профсоюз добился большого прогресса за относительно короткий период времени и отражает продолжающееся наследие с волновым эффектом, когда впервые в 2019 году в Азию отправился наш чемпионат мира по регби с синей лентой. «Устойчивый глобальный рост нашего спорта в сочетании с сильным управлением является ключевым приоритетом, и мы стремимся к расширению и разнообразию глобальной игры. Прогресс, достигнутый в таких странах, как Монголия, — это большая дань уважения многим талантливым тренерам, администраторам и волонтерам, участвующим в развитии этого вида спорта во всех регионах. Как полноправный член семьи World Rugby, мы будем оказывать им постоянную поддержку и прочную основу для дальнейшего ускорения роста регби в Монголии».

Президент MRFU г-н Батбаяр Пурэвжаргал сказал: «Как Союз, мы очень рады, что достигли этой очень важной вехи в истории развития нашего Союза, став сегодня полноправным членом World Rugby, особенно в эти сложные времена, что является большим свидетельством нашего Союза. персонал, руководство и всех участников за их приверженность и упорный труд, продемонстрированный на протяжении многих лет.

«Хотя традиционно как нация мы славимся своими достижениями в индивидуальных видах спорта, мы считаем, что регби может привести Монголию к тому, чтобы стать настоящей нацией командных видов спорта. MRFU стремится к развитию регби на низовом уровне и сделать регби доступным для всех в Монголии с долгосрочной целью устойчивого развития и превращения в одну из ведущих стран Азии по регби.

«Мы хотели бы выразить нашу сердечную благодарность всем участникам World Rugby и Asia Rugby за их поддержку и, самое главное, всем нашим регбистам, болельщикам и энтузиастам в Монголии в достижении этой вехи. Мы с нетерпением ждем возможности распространить дух регби в Монголии и стать лидером регби на международной арене».

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