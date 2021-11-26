Международный институт изучения кочевых цивилизаций организует 4-ю сессию в Париже под эгидой Монголии

CentralAsia (MNG) - В сотрудничестве с Министерством иностранных дел Монголии, Монгольской национальной комиссией по делам ЮНЕСКО и посольством Монголии во Франции Международный институт изучения кочевых цивилизаций (IISNC) организовал свою четвертую сессию Генеральной Ассамблеи в Париже, Франция, 22-23 ноября под эгидой Министерства культуры Монголии.

Министр культуры Ч. Номин, директор по политике и программам Сектора социальных и гуманитарных наук ЮНЕСКО Анджела Мело, посол Монголии во Франции У. Нямхуу и другие официальные лица выступили со вступительными речами на мероприятии, в котором приняли участие представители правительств Монголии, Казахстана, Кыргызстана и Турции.

Во время сессии д-р И. Бямбабаатар был назначен директором IISNC, а новые члены Ученого совета института были утверждены, а д-р Д. Бум-Очир был назначен председателем Ученого совета.

Министр Ч. Номин сказала, что правительство Монголии будет уделять повышенное внимание реформированию института в соответствии с соответствующими критериями и правилами. Правительственные делегации трех других стран подчеркнули важность института и взяли на себя обязательство по дальнейшему расширению сотрудничества.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения