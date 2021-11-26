Узбекистан и Туркменистан откроют два КПП на границе, закрытые из-за пандемии

CentralAsia (UZ) - Министерство транспорта, Государственный таможенный комитет и Пограничные войска СГБ Узбекистана совместно с туркменскими коллегами работают над восстановлением с 26 ноября работы двух пунктов пропуска через государственную границу. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

Речь идет о КПП «Ходжейли – Куня-Ургенч» и «Шават – Дашогуз», которые были закрыты в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Они должны стать дополнением к действующему пункту пропуска через границу «Олот».

Ожидается, что работа КПП будет возобновлена с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм для организации бесконтактной перевозки прицепов и полуприцепов.

Как уточнили в министерстве, тестовая грузоперевозка на нейтральных зонах двух пунктов была проведена 25 ноября. Договоренность об этом была достигнута 18 ноября во время встречи в формате видеоконференции узбекско-туркменских рабочих групп по вопросам транспорта и логистики.