Число погибших на шахте в России увеличилось до 52 человек

CentralAsia (CA) - В результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области и во время спасательных работ погибли по меньшей мере 52 человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Беловского городского округа, на территории которого расположена шахта.

«Да, погибли 52 человека. В шахте никого не осталось в живых», — сказал представитель администрации. По его словам, погибшие задохнулись угарным газом.

Утром на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление, ее работа была приостановлена. Первые сообщения о дыме на глубине 250 м стали поступать в экстренные службы около 9 утра по местному времени, тогда же началась эвакуация работников шахты. По данным правительства региона, на момент задымления в шахте находились 285 человек, 239 из них удалось вывести на поверхность. К 12:13 мск в шахте оставались 46 горняков, из которых 11 погибли, а 35 числились пропавшими без вести. Предварительной причиной ЧП на шахте следствие считает взрыв метана, заявил заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ), областная прокуратура организовала проверку.

Позднее следователи задержали директора шахты «Листвяжная», его первого заместителя и начальника участка. Согласно базе «РБК-Компании», директором предприятия является Сергей Махраков. Он возглавил ООО «Шахта Листвяжная» в 2013 году. В августе этого года он стал победителем регионального конкурса в номинации «Директор шахты — 2021».

Шахта «Листвяжная» ведет добычу угля на Егозово-Красноярском месторождении в Беловском районе Кузбасса. Владелец шахты — компания «СДС-Уголь», она занимает третье место по добыче и экспорту угля в России. Производственная мощность шахты составляет 5,2 млн т угля в год.