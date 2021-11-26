В Узбекистане в детском саду утром обнаружили труп мужчины

CentralAsia (UZ) - В детском саду №27, который расположен в Куштепинском районе Ферганской области, нашли труп. Об этом сообщили местные СМИ.

Сообщается, что 20 ноября около 07:00 в детском саду №27, который расположен в махалле «Кургонча» Куштепинского района Ферганской области, обнаружен труп мужчины.

Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что человек умер от отравления угарным газом.

Глава района поручил создать специальную комиссию и детально изучить вышеуказанный инцидент.

Ранее сообщалось, что 17 ноября в Пастдаргомском районе Самаркандской области внутри контейнера нашли два трупа. Отмечается, что смерть наступила в результате отравления химической этиологии.

Накануне правоохранительные органы Узбекистана также сообщили, что в результате утечки угарного газа из отопительного котла скончался студент Нукусского государственного педагогического института. Инцидент произошёл в арендуемой квартире в микрорайоне Нукуса.