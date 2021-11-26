Главы Узбекистана и Пакистана обсудили крупные инфраструктурные проекты в регионе

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 ноября провел телефонный разговор с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имраном Ханом.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, и дальнейшие перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества между странами, сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечены активизация диалога, заметный рост показателей двустороннего товарооборота и усиление кооперации на уровне бизнеса. Особое внимание было уделено продвижению инвестиционных проектов в области сельхозмашиностроения, фармацевтики и химии, текстильной отрасли, промышленности строительных материалов и других сферах.

Лидеры обсудили вопросы практической реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе.

Рассмотрен также график предстоящих встреч.