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Главы Узбекистана и Пакистана обсудили крупные инфраструктурные проекты в регионе

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 ноября провел телефонный разговор с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имраном Ханом.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, и дальнейшие перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества между странами, сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечены активизация диалога, заметный рост показателей двустороннего товарооборота и усиление кооперации на уровне бизнеса. Особое внимание было уделено продвижению инвестиционных проектов в области сельхозмашиностроения, фармацевтики и химии, текстильной отрасли, промышленности строительных материалов и других сферах.

Лидеры обсудили вопросы практической реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе.

Рассмотрен также график предстоящих встреч.

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