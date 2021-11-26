ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID-19 со множеством мутаций

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу из-за южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщает Financial Times (FT) и CNBC.

Встреча состоится в пятницу, на ней будет обсуждаться вариант вируса B.1.1.529.

Эксперты ВОЗ обсудят, следует ли считать этот вариант «вызывающим беспокойство».

Директор центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра сообщил FT, что он обсудил на этой неделе новый штамм с сотрудниками ВОЗ, которые и решили созвать экстренное совещание. По оценкам де Оливейры, около 90% новых случаев заболевания в провинции ЮАР Гаутенг, которая включает Йоханнесбург, были вызваны новым вариантом.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан рассказала, что этот вариант штамма имеет множество «тревожащих» мутаций в спайковом белке, больше, чем все другие варианты COVID-19.

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Как пишет издание, в число его мутаций, например, входят и те, что были обнаружены у южноафриканского штамма, индийского (дельта) и нью-йоркского. На тот момент было выявлено всего десять случаев заражения, три — в Ботсване, шесть — в ЮАР и один у мужчины в Гонконге, который недавно вернулся с южноамериканского континента.