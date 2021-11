На митинге в Турции против протестующих женщин применили слезоточивый газ. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Турецкая полиция применила слезоточивый газ против участниц женской демонстрации в Стамбуле, сообщает агентство Reuters.

Группа из нескольких тысяч человек, в основном женщин, прошла маршем на площадь Таксим в центре Стамбула, перекрытую барьерами в условиях усиленного присутствия полиции.

Сообщается, что правоохранители применили газ и вступили в потасовку с протестующими, после того как призвали толпу разойтись. Полиция также стреляла резиновыми пулями во время женского марша.

Как отмечается, акция была приурочена к Всемирному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Ее участницы протестовали против роста числа преступлений в отношении женщин, а также выхода Турции из Стамбульской конвенции по защите женщин. Помимо этого, протестующие требовали отставки правительства в связи с резким падением курса турецкой лиры и вызванным им ростом цен.

Police fired rubber bullets at this women's march in Istanbul, after thousands joined the march to demand an end to gender-based violence. pic.twitter.com/MXmbwgxnWB

«Мы не молчим, не боимся, не подчиняемся», - скандировали демонстранты и поднимали транспаранты, требуя срочных действий против гендерного насилия в Турции.

On the Day for the Elimination of Violence Against Women, state violence is practiced against women protestors by state Police. #Istanbul #Turkey

pic.twitter.com/H1pD6Z9tcT