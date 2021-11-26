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В Монголии кабарги находятся под исчезновением

CentralAsia (MNG) -  С 1970-х годов численность хүдэр или кабарги в Монголии упала примерно на 83%, в результате чего они занесены в красный книгу, находящихся под угрозой исчезновения.

Несмотря на то, что охота на кабаргу в Монголии запрещена с 1953 года, в период с 1996 по 2001 год в стране браконьерами ежегодно уничтожалось как минимум 2000 самцов кабарги.

При весе всего до 15 кг и продолжительности жизни до 12 лет кабарга получила название «Лесная полиция» благодаря уникальному свистящему звуку, который он издает во время потенциальной опасности, предупреждая других животных.

Инициатива по сохранению биоразнообразия, поддерживаемая ООН, помогает остановить полное исчезновение кабарги.

Проект «Обеспечение устойчивости и устойчивости (ENSURE) зеленых ландшафтов в Монголии» объединяет сохранение биоразнообразия и устойчивое управление земельными и лесными ресурсами и охватывает весь спектр разнообразных экологических зон Монголии, от засушливых пустынь до степей, бореальных лесов и горных горных хребтов.

Это включает в себя обмен передовыми методами защиты и управления всемирно угрожаемой и знаковой фауной, такой как кабарга, включая мобильные подразделения по борьбе с браконьерством на базе местных сообществ, а также введение жестких наказаний за браконьерство.

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