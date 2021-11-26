В Казахстане за сутки выявлен 971 случай COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 971 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Северо-Казахстанская область — 138;

- Карагандинская область — 128;

- город Нур-Султан — 122;

- Костанайская область — 106;

- город Алматы — 105;

- Павлодарская область — 97;

- Акмолинская область — 70;

- Восточно-Казахстанская область — 54;

- Алматинская область — 52;

- Западно-Казахстанская область — 16;

- город Шымкент — 16;

- Атырауская область — 13;

- Кызылординская область — 13;

- Актюбинская область — 12;

- Туркестанская область — 11;

- Атырауская область — 13;

- Жамбылская область — 9;

- Мангистауская область — 9.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 968 тыс. 340 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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