экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане за сутки выявлен 971 случай COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 971 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Северо-Казахстанская область — 138;

- Карагандинская область — 128;

- город Нур-Султан — 122;

- Костанайская область — 106;

- город Алматы — 105;

- Павлодарская область — 97;

- Акмолинская область — 70;

- Восточно-Казахстанская область — 54;

- Алматинская область — 52;

- Западно-Казахстанская область — 16;

- город Шымкент — 16;

- Атырауская область — 13;

- Кызылординская область — 13;

- Актюбинская область — 12;

- Туркестанская область — 11;

- Атырауская область — 13;

- Жамбылская область — 9;

- Мангистауская область — 9.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 968 тыс. 340 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Сына Каддафи исключили из кандидатов на пост президента Ливии
  • Спасатели прервали операцию на шахте в России из-за угрозы взрыва
  • В Монголии итальянская компания выбрана для строительства водородной установки на НПЗ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com