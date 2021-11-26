В Казахстане за сутки выявлен 971 случай COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 971 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Северо-Казахстанская область — 138;
- Карагандинская область — 128;
- город Нур-Султан — 122;
- Костанайская область — 106;
- город Алматы — 105;
- Павлодарская область — 97;
- Акмолинская область — 70;
- Восточно-Казахстанская область — 54;
- Алматинская область — 52;
- Западно-Казахстанская область — 16;
- город Шымкент — 16;
- Атырауская область — 13;
- Кызылординская область — 13;
- Актюбинская область — 12;
- Туркестанская область — 11;
- Атырауская область — 13;
- Жамбылская область — 9;
- Мангистауская область — 9.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 968 тыс. 340 заболевших коронавирусом.