В города Узбекистана Бухару и Наманган из Петербурга запустят регулярные авиарейсы

CentralAsia (UZ) - Регулярные авиарейсы из Петербурга запустят в исторические города Узбекистана - Бухару и Наманган.

Перевозки будет осуществлять компания Smartavia (до 2019 года - Nordavia), сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота северной столицы".

"23 ноября международный аэропорт Пулково обслужил на вылет первый регулярный рейс авиакомпании Smatavia в Бухару. Ранее перевозчик выполнял полеты в Узбекистан только в рамках чартерной программы. <…> С 1 декабря Smartavia начнет выполнять новые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Наманган", - рассказали в пресс-службе.

Полеты из Пулково в Бухару авиакомпания будет совершать еженедельно по вторникам. В Наманган лайнеры будут вылетать каждую среду.

Во вторник авиационные власти Узбекистана объявили о том, что с 25 ноября снимают временный запрет на полеты российской авиакомпании iFly Airlines, который был введен из-за реализации билетов на чартерные рейсы в города РФ без получения разрешения агентства "Узавиация".

Регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном было возобновлено с 1 апреля. Помимо регулярных рейсов национального авиаперевозчика Uzbekistan Airways и "Аэрофлота" четыре раза в неделю, между двумя странами также начали выполняться чартерные рейсы.