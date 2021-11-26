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Турция подала заявку на одобрение вакцины от коронавируса Turkovac

CentralAsia (CA) -  Министерство здравоохранения Турции подало заявку на одобрение своей инактивированной вакцины от коронавируса Turkovac для экстренного применения, передает агентство Reuters.

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что работа над Turkovac близится к завершению, и добавил, что это ознаменует собой первый проект клинических исследований III фазы, который будет полностью осуществлен Турцией.

«Я хотел бы поделиться хорошей новостью: наша отечественная вакцина против COVID-19 Turkovac подала заявку на получение разрешения для экстренного использования», - сказал Коджа.

По его словам, министерство обратилось в официальное агентство Турции по лекарственным средствам и медицинским изделиям (TITCK). Турецкие власти надеются, что вакцину смогут применять во всем мире для борьбы с коронавирусом еще до конца 2021 года.

Вакцину Turkovac разработали ученые из университета Эрджияс в сотрудничестве с Управлением турецкими институтами здравоохранения (TÜSEB) при Минздраве Турции. Сейчас завершается третья фаза клинических испытаний.

Ранее в Турции провели успешные испытания первой и второй фазы вакцины против коронавируса собственной разработки. В случае успешного проведения третьей фазы вакцину планируют запускать в массовое производство и использование.

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