В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 14 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за сутки, 24 ноября, от коронавируса и связанной с ним пневмонии умерли 14 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что от коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) скончались 13 человек, еще один пациент умер от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

Также отмечается, что 24 ноября врачи зарегистрировали 92 случая ковидной пневмонии.

На утро 26 ноября лечение от COVID-19 продолжают получать 27 тыс. 696 человек (24 тыс. 635 КВИ+ и 3 тыс. 787 КВИ-), из них в стационарах находятся 5 тыс. 857 пациентов, продолжают лечение на дому 21 тыс. 839 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 422 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 121 пациент;

- на аппарате ИВЛ – 81 пациент.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения