экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 14 человек

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за сутки, 24 ноября, от коронавируса и связанной с ним пневмонии умерли 14 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что от коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) скончались 13 человек, еще один пациент умер от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

Также отмечается, что 24 ноября врачи зарегистрировали 92 случая ковидной пневмонии.

На утро 26 ноября лечение от COVID-19 продолжают получать 27 тыс. 696 человек (24 тыс. 635 КВИ+ и 3 тыс. 787 КВИ-), из них в стационарах находятся 5 тыс. 857 пациентов, продолжают лечение на дому 21 тыс. 839 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 422 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 121 пациент;

- на аппарате ИВЛ – 81 пациент.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • За сутки в Узбекистане выявлено около 220 новых больных COVID-19
  • Главы Узбекистана и Пакистана обсудили крупные инфраструктурные проекты в регионе
  • В Узбекистане мужчину, откусившему жене нос, осудили на 3 года


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com