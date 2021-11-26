В Монголии 621,9 тыс. человек привиты бустерной дозой против коронавируса

CentralAsia (MNG) - Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в четверг рекомендовало вакцину Pfizer-BioNTech от COVID-19 для детей в возрасте 5-11 лет.

Детям было предложено вводить две дозы по 10 микрограмм каждые три недели. Взрослые вакцинируются дозой 30 мкг.

По данным Минздрава Монголии на 26 ноября, первую дозу вакцины против коронавируса получили 2 млн 259 тыс. 619 человек (69,5% населения страны), вторую дозу – 2 млн 149 тыс. 379 человек (66,1% населения страны), третью дозу - 621 тыс. 950 человек (19,0% населения страны).

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