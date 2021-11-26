экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
18-летняя казахстанка стала самым популярным тиктокером в СНГ

CentralAsia (KZ) -  18-летняя казахстанская тиктокерша Homm9k (Хомяк) обогнала трюкача Кирилла Колесникова по числу подписчиков и стала самым популярным блогером в России и СНГ, передает Tengrinews.kz.

Еще не так давно Хома набрала 27,5 млн подписчиков и оказалась на первом месте среди всех тиктокерш в СНГ. При этом абсолютным лидером оставался Кирилл Колесников. Но Хомяк обогнала его, достигнув впечатляющей цифры в 34,8 млн.

@homm9k

♬ SUA AMIGA DEU SLOWED - Geonwin Slowed

Сейчас Хомяк является флагманом самого популярного в мире казахстанского TikTok-дома Yolo House. Команда существует чуть более года, и за это время уже успела сформироваться особая атмосфера и порядки: в творческом процессе каждый занят тем, что ему по душе.

@homm9k @Dina ♬ オリジナル楽曲 - nachika - nayou

Хома обожает липсинги (пение под «фонограмму»), а также создание разных персонажей и их собственное исполнение в своих роликах. Цель своих видео она видит в воспитании у зрителей любви к самим себе, избавлении от боязни камеры и критики в свой адрес.

@homm9k

I appreciate every viewer..

♬ Dc mazur4ik_ - Тот самый Вовка?

Алина отмечает, что чувствует особенную ответственность перед командой, а она в свою очередь мотивирует ее двигаться вперед.

«Они моя вторая семья, поддерживают все мои начинания и результаты», - поделилась девушка.

@homm9k ВЫПУСК СО МНОЙ УЖЕ ВЫШЕЛ! ?@Марина Кравец ♬ You Can Do It - !!!

Этой осенью Хома стала гостьей юмористического шоу Comedy Club и не упустила возможности записать видео с Павлом Волей и Гариком Харламовым под трендовый трек. На данный момент видео собрало около 60 млн просмотров и 6,2 млн лайков.

@homm9k @Comedy club ♬ y did so many ppl use this - megan :)

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Два новых китайских препарата от коронавируса испытают в Узбекистане, - СМИ
  • На митинге в Турции против протестующих женщин применили слезоточивый газ. Фото, видео
  • Министр горной промышленности Монголии встретился с заместителем маршала Сейма


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com