18-летняя казахстанка стала самым популярным тиктокером в СНГ

CentralAsia (KZ) - 18-летняя казахстанская тиктокерша Homm9k (Хомяк) обогнала трюкача Кирилла Колесникова по числу подписчиков и стала самым популярным блогером в России и СНГ, передает Tengrinews.kz.
Еще не так давно Хома набрала 27,5 млн подписчиков и оказалась на первом месте среди всех тиктокерш в СНГ. При этом абсолютным лидером оставался Кирилл Колесников. Но Хомяк обогнала его, достигнув впечатляющей цифры в 34,8 млн.
@homm9k
♬ SUA AMIGA DEU SLOWED - Geonwin Slowed
Сейчас Хомяк является флагманом самого популярного в мире казахстанского TikTok-дома Yolo House. Команда существует чуть более года, и за это время уже успела сформироваться особая атмосфера и порядки: в творческом процессе каждый занят тем, что ему по душе.
@homm9k @Dina ♬ オリジナル楽曲 - nachika - nayou
Хома обожает липсинги (пение под «фонограмму»), а также создание разных персонажей и их собственное исполнение в своих роликах. Цель своих видео она видит в воспитании у зрителей любви к самим себе, избавлении от боязни камеры и критики в свой адрес.
@homm9k
I appreciate every viewer..♬ Dc mazur4ik_ - Тот самый Вовка?
Алина отмечает, что чувствует особенную ответственность перед командой, а она в свою очередь мотивирует ее двигаться вперед.
«Они моя вторая семья, поддерживают все мои начинания и результаты», - поделилась девушка.
@homm9k ВЫПУСК СО МНОЙ УЖЕ ВЫШЕЛ! ?@Марина Кравец ♬ You Can Do It - !!!
Этой осенью Хома стала гостьей юмористического шоу Comedy Club и не упустила возможности записать видео с Павлом Волей и Гариком Харламовым под трендовый трек. На данный момент видео собрало около 60 млн просмотров и 6,2 млн лайков.
@homm9k @Comedy club ♬ y did so many ppl use this - megan :)