18-летняя казахстанка стала самым популярным тиктокером в СНГ

CentralAsia (KZ) - 18-летняя казахстанская тиктокерша Homm9k (Хомяк) обогнала трюкача Кирилла Колесникова по числу подписчиков и стала самым популярным блогером в России и СНГ, передает Tengrinews.kz.

Еще не так давно Хома набрала 27,5 млн подписчиков и оказалась на первом месте среди всех тиктокерш в СНГ. При этом абсолютным лидером оставался Кирилл Колесников. Но Хомяк обогнала его, достигнув впечатляющей цифры в 34,8 млн.

Сейчас Хомяк является флагманом самого популярного в мире казахстанского TikTok-дома Yolo House. Команда существует чуть более года, и за это время уже успела сформироваться особая атмосфера и порядки: в творческом процессе каждый занят тем, что ему по душе.

Хома обожает липсинги (пение под «фонограмму»), а также создание разных персонажей и их собственное исполнение в своих роликах. Цель своих видео она видит в воспитании у зрителей любви к самим себе, избавлении от боязни камеры и критики в свой адрес.

Алина отмечает, что чувствует особенную ответственность перед командой, а она в свою очередь мотивирует ее двигаться вперед.

«Они моя вторая семья, поддерживают все мои начинания и результаты», - поделилась девушка.

Этой осенью Хома стала гостьей юмористического шоу Comedy Club и не упустила возможности записать видео с Павлом Волей и Гариком Харламовым под трендовый трек. На данный момент видео собрало около 60 млн просмотров и 6,2 млн лайков.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения