За сутки в Узбекистане выявлено 206 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - За минувшие сутки, 25 ноября, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 192 тыс. 381 (+206), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

За сутки в стране скончались еще три пациента с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии составляет 1392.

В медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 186 пациентов. Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 189 046 (+186), показатель выздоровления - 98%.