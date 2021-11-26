В Узбекистане почти 400 тыс. детей в возрасте от 12 до 18 лет получили вакцину от коронавируса

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 25 ноября в Узбекистане 391 тыс. 76 детей в возрасте от 12 до 18 лет были добровольно вакцинированы вакциной Pfizer.

По данным Минздрава РУз, в процессе вакцинации детей от коронавируса наиболее высокие показатели по Ферганской (82 тыс. 624 дозы), Самаркандской (57 тыс. 673 дозы) и Наманганской областям (56 тыс. 600 доз).

Вакцинация от коронавируса детей старше 12 лет стартовала в Узбекистане в конце сентября текущего года. Как сообщалось, вакцинация проходит на добровольной основе вакциной Pfizer/BioNTech.

Решение Минздрава РУз было основано на результатах клинических испытаний вакцины Pfizer среди детей в возрасте 12-15 лет, которые показали высокую эффективность и безопасность. Соответствующую рекомендацию дали и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В середине сентября в Узбекистан из США было доставлено 1,214 миллиона доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. Позднее, 25 октября, из США было вновь доставлено 273,78 тыс. доз вакцины Pfizer.