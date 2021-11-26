Госкомстат представил минимальные и максимальные цены на продукты питания в Узбекистане

- Узбекистан, общество
- 12:27, 26 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - Государственный комитет статистики представил обновленную информацию по минимальным и максимальным ценам на ходовые продукты питания в Узбекистане.
По результатам выборочного статистического обследования цен отдельных видов продовольственных товаров на центральных дехканских рынках центров областей, Каракалпакстана и Ташкента, проведенного органами статистики 24 ноября текущего года, были зарегистрированы следующие минимальные и максимальные цены:
Говядина с костями - от 45 000 до 68 000 сумов за кг ($4-$6,3);
Баранина - от 52 000 до 80 000 сумов за кг ($4,8-$7,4);
Картофель - от 3 000 до 7 000 сумов за кг ($0,3-$0,6);
Лук - от 1 000 до 4 000 сумов за кг ($0,09-$0,37);
Морковь - от 1 000 до 5 500 сумов за кг ($0,09-$0,5);
Яйца - от 7 000 до 15 000 сумов за десяток ($0,6-$1,4);
Рис - от 5 000 до 17 500 сумов за кг ($0,46-$1,63);
Масло растительное - от 14 000 до 24 000 сумов за 1 литр ($1,3-$2,2);
Сахар - от 7 800 до 10 500 сумов за кг ($0,7-$1);
Исходя из статистики, наблюдается повышение минимальной и максимальной цены на сахар. Цены на мясо и все остальные продукты остались без изменений.