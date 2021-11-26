Сутры Махаяны Джадамба и Сундуи были переведены на современный монгольский язык и загружены в Esan

CentralAsia (MNG) - С ранних лет переводчик Л.Алтангэрэл был поражен и интересовался тем, что написано в Священных Писаниях сутрах на самом святом месте личных библиотек жителей его сомона.

«В сомоне Баянбулаг Баянхонгорского аймака было много семей с древними сутрами в их библиотеках. Когда я был мал, когда я смотрел на этих больших сутрах в семьях, обычно это были сутров Джадамба и Сундуи. Я тогда мечтал, что понять значение этих отрывков из сутров Священных Писаний. Когда я учился в сомонской средней школе, я задавался вопросом, что написано в этих Священных Писаниях, был ли это красивый приключенческий роман. Я думал, что если выучу этот иностранный алфавит, то смогу его читать и понимать. Однако он был написан на иностранном языке и содержал много религиозных терминов, особенно сутру Джадамба, которую было трудно понять».

«Джадамба-сутра о Шуньяте (о пустотности). Это очень абстрактное учение о том, как вести бодхисаттву. Пояснительных терминов очень много. Трудно понять значение слова, но трудно полностью передать смысл, стоящий за ним. Причина перевода Священных Писаний на современном монгольском языке заключается в том, что Священные Писания на старомонгольском языке трудно читать и трудно понять. Это потому, что термин происходит из тибетского языка. А на тибетскем он основан на санскрите. Кажется, это на монгольском языке, но часто непонятно, что это значит.Ученые ламы, конечно, понимают. Но рядовому читателю это непонятно. Поэтому решил переводить их на современном монгольском языке», говорит Л.Алтанэгэрэл.

Он исполнил свое желание узнать причину, перевел сутры Джадамба, Сундуи и Банзрагч на свой родной язык и был готов предстать перед глазами читателей. Он размещает Священные Писания в Национальной электронной библиотеке в Esan, чтобы сделать их более доступными для общественности.

«Пустота» или «пустотность» — это выражение, используемое в буддийской мысли, прежде всего, чтобы обозначить различие между тем, как вещи кажутся и такими, какие они есть на самом деле, вместе с сопутствующими отношениями, которые считаются духовно полезными. Шуньята (санскр. शून्यता, IAST: śūnyatā; пали: suññatā; кит. 空; яп. 空; монг. хоосон чанар; букв. «пустота» — от санкскр. «шунья» — «пустой»; слово «пустой» — «шунья» — на санскрите и других инд. языках также обозначает математическое понятие «ноль») — центральное понятие буддийской школы мадхъямака и всего махаянского буддизма, обозначающее «отсутствие постоянного „я“ у личности» и «самобытия» у явлений, или отсутствие собственной природы вещей и феноменов (дхарм) ввиду их относительности, обусловленности и взаимозависимости. То, что возникло сложением факторов и со стечением обстоятельств, пусто (шунья).

Термин «шуньята» раскрывается в сутрах Праджняпарамиты. Занимает центральное место в сочинении Нагарджуны «Муламадхьямака-карика» («Коренные строфы о срединности», II век). Был разработан в III веке в трактате «Катхаваттху» монаха Моггалипуттатиссы. Данный трактат был написан по случаю 3-го буддийского Собора, созванного царем Ашокой.

Реализация Шуньяты сознанием адепта считается оптимальным способом познания «вещей как они есть» и духовной терапии, освоение которой сопровождается культивированием совершенств терпения, сострадания и духовной силы, но одновременно и устранённости от иллюзорного в конечном счёте мира, что вместе составляет систему основных достижений в «пути бодхисаттвы».

Термин «шуньята» встречается в различных произведениях буддизма, начиная с текстов Палийского канона (Типитака). Так в «Сутта-нипате» (5.15 Могхараджа-манава-пуччха: Вопросы Могхараджи) приведены слова Будды Шакьямуни:

«1118. Как на пустой, взирай ты на этот мир. Разрушив обычное понимание себя, ты поборешь и смерть. Владыка смерти не узрит того, кто так смотрит на мир».

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