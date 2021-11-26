В Таджикистане проходит митинг после того, как силовики застрелили местного жителя

CentralAsia (TJ) - Жители Хорога и пригородных районов собрались вчера на центральной площади города. Их требование – привлечь к ответственности работников органов, которые застрелили жителя Рошткалинского района Гулбиддина Зиёбекова. Митинг продолжается и сегодня. Митингующие провели ночь на площади возле здания мэрии города, передает «Азия Плюс».

Как сообщают «Азия-Плюс» очевидцы с площади в Хороге, в ходе митинга был открыт огонь. Ранено 6 человек из числа митингующих, один человек, по словам источника, погиб. Еще один человек - житель Рошткалинского района пропал без вести.

Агентству не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию в правоохранительных органах. МВД пока не комментирует происходящие события. В пресс-службе МВД «Азия-Плюс» сказали: «Мы тоже читали публикации об этом (митинге), они не имеют никаких оснований. По крайне мере, не было официальных уведомлений».

По словам жителей Хорога, митинг организовался из-за убийства жителя джамоата Тавдем Рошткалинского района Гулбиддина Зиёбекова, тело которого они доставили на центральную площадь.

По словам одного из очевидцев, в четверг в 11:30 представители правоохранительных органов пришли домой к Зиёбекову. Его хотели задержать, но он воспротивился и даже кинулся на них с кулаками.

В ответ сотрудники ОМОН открыли огонь, в результате стреляли в 3-х человек. Один из них – житель села Тайгун, который сказал сотрудниками правоохранительных органов, что их действия незаконны. Другой – тоже местный житель по имени Розик. Оба они ранены.

Сам Гулбиддин, по словам очевидца, был также ранен и раненого его ОМОНовцы посадили в автомобиль. «А потом сообщили о его смерти», - говорит очевидец.

После этого люди и собрались на митинг.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры ГБАО, 25 ноября в 11.30 часов, житель села Тавдем Гулбиддин Зиёбеков, 1992 года рождения, который находился в розыске по обвинению в совершении преступлений ст. 181.ч 3 УК РТ (захват заложника организованной группой) и 189 ч.3 УК РТ (разжигание социальной, расовой, национальной, региональной, религиозной (конфессиональной) вражды) «во время оперативных мероприятий по задержанию оказал вооруженное сопротивление против работников правопорядка из пистолета «Макарова», который находился у него противозаконно».

По данным прокуратуры Зиёбеков якобы в феврале 2020 года взял в заложники помощника прокурора района Рошткалъа ГБАО А. Абирзода и удерживал его в селе Барджангал этого же района в течение 8 часов. При этом он избивал его. В связи с этим эпизодом в отношении Зиёбекова и его подельников было возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры, подозреваемые проигнорировали неоднократные звонки следователей и не явились для дачи показаний.

А по словам одного из жителей Хорога, который участвует на митинге, на самом деле прокурора они задержали после того, как он приставал к одной из жительниц Рошткалинского района. Он говорит, что девушка обратилась к родственникам и вместе с другими жителями они задержали прокурора и потребовали от него извинений.

В качестве доказательства своих слов он выслал «Азия-Плюс» видео, на котором видно, что толпа мужчин призывает мужчину (его называют по имени - Абдусалом Абирзода), называют его должность - помощник прокурор, назвать на видео причину его удержания. Мужчина говорит, что приносит свои извинения всем жителям области, что общался с девушкой. «Телефон этой девушки мне дал Хабиб, работник милиции», - говорит он.

Далее мужчины ему говорят: «Мы же тебе в самый первый день говорили, к нашим девушкам и женщинам не приставать, говорили?».

Также по словам нашего источника, сейчас к Хорогу подтягиваются военные. Жители перекрывают въезды в город камнями, деревьями, машинами, чтобы перекрыть дорогу для военной техники. Телефонная связь с областью восстановлена, но интернета нет.

Между тем, в связи с событиями в Хороге сегодня вечером около здания посольства Таджикистана в Москве собрались выходцы из ГБАО. В социальных сетях появилось видео, подтверждающее это.

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