Монголия и АБР отмечают 30-летие партнерства

CentralAsia (MNG) - Азиатский банк развития (АБР) и Правительство Монголии отметили 30-ю годовщину партнерства Монголии и АБР диалогом с бенефициарами проекта, исполнительными агентствами, представителями гражданского общества, частного сектора и другими партнерами по развитию на высоком уровне. событие уровня.

Мероприятие предоставило заинтересованным сторонам возможность изучить партнерство за последние 3 десятилетия, признать достижения, извлечь уроки из опыта и обсудить будущие цели партнерства.

«30 лет – это очень короткий срок в истории для серьезных преобразований, но за последние три десятилетия в Монголии произошли весьма необычные изменения. Мы стали свидетелями создания процветающего частного сектора и экономики, основанной теперь на рыночных принципах», - сказал вице-президент АБР Ахмед М. Саид. «Когда мы смотрим в будущее, АБР будет оставаться непоколебимым в своем стремлении поддержать стремление Монголии создать конкурентоспособную, зеленую и устойчивую экономику, которая принесет пользу всем его членам, защищая при этом ее разнообразные и потрясающе красивые земли и природные ресурсы».

Более 150 высокопоставленных представителей парламента, правительства, частного сектора, гражданского общества и молодежи приняли участие и поделились своим мнением о прогрессе в области развития страны. Выступление в стиле TED Talk автора книги «История Монголии» Батбаяр Бат-Эрдэнэ (Баабар) и программная речь министра финансов Монголии Жавхлан Болд подчеркнули ключевые вехи на пути страны к переходному периоду.

«С тех пор, как Монголия присоединилась к АБР в 1991 году, наше партнерство стало жизненно важным для содействия развитию во многих областях», - сказал г-н Жавхлан. «АБР был надежным и постоянным партнером, поддерживающим нашу страну во время экономических циклов, глобального финансового и экономического кризиса, стихийных бедствий и проблем, связанных с пандемией коронавируса».

Директор по внешним связям Зеленого климатического фонда Оюун Санжаасурэн подчеркнула важность устойчивого роста и зеленого финансирования в своей презентации о содействии устойчивости.

Панельные дискуссии продолжили диалог по аспектам экономического и социального прогресса, участия частного сектора и гражданского общества за последние 30 лет, а также по урокам этого пути. Участники заседания частного сектора подчеркнули важность финансовых продуктов, отвечающих потребностям бизнеса, пропускной способности цепочки поставок и инфраструктурных сетей для успешного производства с добавленной стоимостью.

Во время сессии «Обмен знаниями с мест» различные заинтересованные стороны, участвующие в реализации проектов, финансируемых АБР, поделились извлеченными уроками и предоставили рекомендации, которые могут быть воспроизведены в будущих проектах. Бенефициары проектов, поддерживаемых АБР, также поделились своими историями с участниками мероприятия.

На мероприятии АБР выпустил свою новую публикацию «Двигаясь вперед вместе», в которой рассказывается о достижениях отдельных проектов, финансируемых АБР. Эта публикация призвана стимулировать обсуждение того, как страна может продолжать развиваться.

В период с 1991 по 2020 год АБР выделил правительству Монголии займы, гранты и техническую помощь на сумму более 3,6 миллиарда долларов. В дополнение к суверенному финансированию АБР работает напрямую с частным сектором Монголии, предоставляя кредиты для энергетики, финансов и сельского хозяйства. -промышленные предприятия, а также торговое финансирование через местные банки-партнеры в рамках Программы торгового финансирования.

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