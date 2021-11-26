Из Австрии в Узбекистан доставили 150 тысяч вакцин от коронавируса

- Узбекистан, общество
- 13:18, 26 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистан из Австрии отправлены 150 тысяч доз вакцины «AstraZeneca» для борьбы с COVID-19, сообщает Постоянное представительство РУз при ОБСЕ в Вене.
Вакцины предоставлены правительством Австрии в качестве безвозмездной помощи.
Посол Узбекистана в Вене Абат Файзуллаев совместно с представителями Министерства иностранных дел Австрии принял участие в церемонии отправки гуманитарного груза в Ташкент.
В целях обеспечения необходимых условий в рамках перевозки вакцин, они помещены в специальный транспортно-холодильный контейнер, который будет обеспечивать охлаждение и необходимую температуру в пределах 2-7 градусов Цельсия.
Договоренность о предоставлении гуманитарной помощи была достигнута в ходе визита министра европейский и иностранных дел Австрии Михаэля Линхарта в Узбекистан, который состоялся 7-8 ноября. В рамках визите глава внешнеполитического ведомства Австрии встречался с руководителями Министерства иностранных дел и Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
Михаэль Линхарт подчеркнул, что Узбекистан является очень важным партнером Австрии в регионе Центральной Азии. Он также поблагодарил Узбекистан за оказанную помощь в эвакуации австрийских граждан из Афганистана. «Это был сильный знак дружбы», - австрийский дипломат.