Из Австрии в Узбекистан доставили 150 тысяч вакцин от коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Узбекистан из Австрии отправлены 150 тысяч доз вакцины «AstraZeneca» для борьбы с COVID-19, сообщает Постоянное представительство РУз при ОБСЕ в Вене.

Вакцины предоставлены правительством Австрии в качестве безвозмездной помощи.

Посол Узбекистана в Вене Абат Файзуллаев совместно с представителями Министерства иностранных дел Австрии принял участие в церемонии отправки гуманитарного груза в Ташкент.

В целях обеспечения необходимых условий в рамках перевозки вакцин, они помещены в специальный транспортно-холодильный контейнер, который будет обеспечивать охлаждение и необходимую температуру в пределах 2-7 градусов Цельсия.

Договоренность о предоставлении гуманитарной помощи была достигнута в ходе визита министра европейский и иностранных дел Австрии Михаэля Линхарта в Узбекистан, который состоялся 7-8 ноября. В рамках визите глава внешнеполитического ведомства Австрии встречался с руководителями Министерства иностранных дел и Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Михаэль Линхарт подчеркнул, что Узбекистан является очень важным партнером Австрии в регионе Центральной Азии. Он также поблагодарил Узбекистан за оказанную помощь в эвакуации австрийских граждан из Афганистана. «Это был сильный знак дружбы», - австрийский дипломат.