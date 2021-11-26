Казахстан и Узбекистан — в лидерах СНГ по объему электронных отходов на свалках, - ООН

CentralAsia (KZ) - Объемы электронных отходов на свалках СНГ и Грузии за 10 лет выросли примерно на 50%, при этом безопасно утилизировано всего 3,2%, что намного ниже среднемирового показателя в 17,4%. Большая часть электронного мусора приходится на Россию, Украину, Казахстан и Узбекистан. Об этом говорится в опубликованном докладе «Региональный мониторинг электронных отходов, СНГ + Грузия», подготовленном структурами ООН.

Его авторы сообщают, что общий объем электронных отходов в рассматриваемом регионе с 2010 по 2019 год возрос с 1,7 млн до 2,5 млн тонн (в среднем 8,7 кг на человека). А в переработку в 2019 году попало лишь около 79 тыс. тонн. Свыше 95% электронных отходов в регионе не собираются и не отправляются для надлежащей переработки на предприятия, практикующие экологически безопасное обращение с отходами. Такие отходы оказываются на свалках, а ценные компоненты забирают неофициальные переработчики.

Среди электронных отходов в странах СНГ преобладают три категории: оборудование для теплообмена (отопительные приборы, кондиционеры, холодильные установки), крупное бытовое оборудование (стиральные машины, кухонные печи или плиты) и мелкое оборудование (пылесосы, чайники).

Предприятия по переработке электронных отходов для их безопасной утилизации есть только в четырех странах — Беларуси, Казахстане, России и Украине. Самый высокий показатель сбора электронных отходов на душу населения отмечен в Беларуси, он составляет 33,6% (2,7 кг на душу населения), затем следует Казахстан — 8,8% (0,6 кг на душу населения). В остальных государствах этот показатель не превышает 5-10% или равен нулю. В некоторых странах, как например, в Кыргызстане и Таджикистане, отсутствует практика раздельного сбора электронных отходов и другого мусора.

«Электронные отходы представляют собой один из наиболее быстро растущих видов отходов в глобальной окружающей среде и значительную угрозу для здоровья и устойчивого развития. Однако немногие страны собирают сопоставимые на международном уровне статистические данные об электронных отходах, другие страны такой возможности не имеют», — сказал директор Программы устойчивых циклов (SCYCLE) UNITAR Рюдигер Кур.

Соавтор доклада Кис Бальде (Kees Balde) из Университета ООН отмечает, что управление электронными отходами создаст новые экономические возможности для стран региона за счет создания предприятий и, следовательно, рабочих мест. Кроме того, вторичная переработка позволит заново использовать тысячи тонн металлов.

Так, электронные отходы, образовавшиеся в странах СНГ и Грузии только в 2019 году, содержали 10 тонн золота, полтонны редкоземельных металлов, 1 млн тонн железа, 85 тыс. тонн меди, 136 тыс. тонн алюминия и 700 тонн кобальта. Общая стоимость этих металлов составляет $2,6 млрд.

В то же время в электронных отходах региона в 2019 году содержалось не менее 2,4 тонны ртути, 1,1 тонны кадмия, 8,1 тыс. тонн свинца и 4 тыс. тонн бромированных антипиренов (замедлителей горения), представляющих угрозу для здоровья человека и окружающей среды.

«Уровень сбора электронных отходов должен увеличиваться во всех странах региона так же, как и в других странах мира. Это может быть реализовано за счет передачи электронных отходов лицензированным предприятиям», — указывает Бальде.

Из стран Центральной Азии только Казахстан имеет нормативно-правовую базу, касающуюся управления именно электронными отходами. В Узбекистане готовится проект закона об электронных отходах. В Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане таких законов нет. В Таджикистане лишь действует запрет на импорт электронных отходов, республика также ограничивает импорт бывшего в употреблении электрического и электронного оборудования (ЭЭО).

Эксперты ООН призывают власти стран СНГ и Грузии обеспечить правовую и политическую базу для экологически безопасного управления электронными отходами и усилить уже имеющиеся системы их сбора и переработки. Это позволит с одной стороны обезопасить окружающую среду и людей от их вредного воздействия, с другой — получать выгоды, благодаря извлечению из них ценных материалов.

Электронные отходы — это выброшенные на свалку изделия или компоненты, которым требуется электропитание (аккумуляторы) для работы. В таких отходах, как правило, остается немало золота, лития, кобальта и других элементов, запасы которых на Земле ограничены.

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