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За 1 год и 10 месяцев в Узбекистане взорвались 17 автомобилей с газовым оборудованием

CentralAsia (UZ) -  В течение 2020-го и 10 месяцев текущего года в Узбекистане произошло семнадцать несчастных случаев, связанных со взрывом газового оборудования, установленного в автомобилях.

В ходе заседания комитета по вопросам обороны и безопасности, прошедшего в Фергане в формате видеоселектора, сенаторы объявили статистику несчастных случаев, связанных со взрывами газовых баллонов в автомобилях узбекистанцев, и назвали их причины.

По словам выступающих, одна из причин связана с качеством самих газовых баллонов.

Также это происходит из-за отсутствия действенного контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов, занимающихся установкой газового оборудования и его испытанием.

Помимо этого, автомобилисты переполняют баллоны во время заправки и устанавливают их с уже истекшим сроком годности.

Среди причин также названо и то, что представители субъектов, осуществляющих монтаж оборудования и его испытание, и владельцы транспортных средств не привлекаются к ответственности за взрывы в автомобилях, где установлено газовое оборудование.

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