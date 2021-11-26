Узбекистан начал использовать «Спутник Лайт» для вакцинации населения от COVID-19

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане теперь можно привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник Лайт».

Как сообщили в пресс-службе Министерства инновационного развития Узбекистана, в Ташкенте медицинское объединение Алмазарского района предлагает вакцинацию российским препаратом «Спутник Лайт».

Ранее глава СЭС Узбекистана Баходыр Юсупалиев. сообщил, что власти страны считают "Спутник Лайт" удобной и полезной вакциной для прививки населения от COVID-19 и намерены ее использовать в республике.

В мае текущего года в России зарегистрировали однокомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт». Разработчики утверждают, что и одного укола достаточно для сильного иммунного ответа.

Препарат «Спутник Лайт» - это первый компонент вакцины «Спутник V» - рекомбинантный аденовирусный вектор человека 26-го серотипа (rAd26). Первая и вторая фазы исследования безопасности и иммуногенности препарата начались в январе 2021 года, промежуточные итоги подвели к 10 марта.

12 октября в Узбекистан доставили 12 тысяч доз российской вакцины «Спутник Лайт». Тогда стало известно, что вакцина будет использована для вакцинации 10 тысяч мигрантов, которые отправятся на работу в Россию.